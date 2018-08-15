10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

2008 yılından günümüze yaklaşık 10 senedir iPhone'lar Türkiye piyasasında yer alıyor. Peki bu süreç içerisinde iPhone modellerine ne kadar harcadık? İşte rakamlarla Türkiye'nin iPhone ve diğer ithal telefonlar için ödediği miktar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var' sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi. ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008'den beri ülkemizde satılıyor. İşte 2008'den günümüze rakamlar ile Türkiye'nin iPhone harcaması... 2007'DE JOBS TANITTI, 2008'DE TÜRKİYE'YE GELDİ İlk iPhone'un Türkiye'ye adım atması ise 2008'i buldu. Apple bu süre zarfında dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone sattı. 2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı. Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı. Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti. Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu.