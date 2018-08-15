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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

2008 yılından günümüze yaklaşık 10 senedir 'lar piyasasında yer alıyor. Peki bu süreç içerisinde iPhone modellerine ne kadar harcadık?

Giriş Tarihi: 15.08.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 19:54
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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

İşte rakamlarla 'nin ve diğer ithal telefonlar için ödediği miktar.

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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların 'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli 2008'den beri ülkemizde satılıyor.

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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

İşte 2008'den günümüze rakamlar ile 'nin harcaması...

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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

2007'DE JOBS TANITTI, 2008'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

İlk 'un 'ye adım atması ise 2008'i buldu. Apple bu süre zarfında dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone sattı.

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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan 'lar 'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı.

Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı.
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10 yılda 'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!
10 yılda iPhone'lara harcadığımız para dudak uçuklatıyor!

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden , 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.

Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu.

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