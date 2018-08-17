KOBİ'lerin finansmanı için yeni paket

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, "KOBİ'lerin finansmanı amacıyla TOBB, özel ve kamu bankalarının katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor. TOBB ve Bankalar paketi yakında açıklayacak" dedi.

Bakanlık açıklamasının devamında şöyle denildi:

*Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen bakanlıkça alınan önlemlere ek olarak reel sektör/ bankalar işbirliğinde ek önlemler alınıyor

KOBİ'lerimizin finansmanı için TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel/kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni kredi paketi üzerinde çalışılıyor.

*Yakın zamanda başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.

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