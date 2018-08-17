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'lerin finansmanı için yeni paket

Hazine ve , "'lerin finansmanı amacıyla , özel ve kamu ının katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor. TOBB ve Bankalar paketi yakında açıklayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 16:24
KOBİ'lerin finansmanı için yeni paket

haberi... Hazine ve , "'lerin finansmanı amacıyla , özel ve kamu ının katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor. TOBB ve Bankalar paketi yakında açıklayacak" dedi.

Bakanlık açıklamasının devamında şöyle denildi:

*Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen bakanlıkça alınan önlemlere ek olarak reel sektör/ bankalar işbirliğinde ek önlemler alınıyor

KOBİ'lerimizin finansmanı için TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel/kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni kredi paketi üzerinde çalışılıyor.

*Yakın zamanda başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.

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