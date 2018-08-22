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: Kur atağı millet mukavemetiyle bertaraf edildi

Genel Başkan Yardımcısı , "Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 11:47
Mahir Ünal: Kur atağı millet mukavemetiyle bertaraf edildi

Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın, yakınlaşmaya vesile olmasını, kardeşliği ve paylaşmayı artırmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine dikkati çeken Ünal, sistemin yüksek bir koordinasyon ve görev dağılımıyla, daha yüksek bir koordinasyonla çalıştığını belirtti.

"BU KUR ATAĞI, BİR MİLLET MUKAVEMETİYLE BİRLİKTE BERTARAF EDİLDİ"

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye yönelik kur atağı yaşandığını hatırlatan Ünal, "Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi." diye konuştu.

Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ettiğini belirterek, "Bu da 'nin hızla yol alması anlamına geliyor. O yüzden artık hem siyasette, hem hükümette taşlar yerli yerine oturuyor ve daha yüksek bir koordinasyon söz konusu." ifadelerini kullandı.

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Mahir Ünal: Kur atağı millet mukavemetiyle bertaraf edildi
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