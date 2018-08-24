Büyütülecek ve yapılacak çok işimiz var

Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, Alibaba'nın Trendyol'u satın almasının Türkiye'ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirterek, "Gidecek çok yolumuz var. Biz bunu her zaman fırsat olarak görüyoruz. Kesinlikle optimist vaziyetteyiz. Geleceğe daha kararlı ve güvenli bakıyoruz. Türkiye'de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var" dedi. 2009'dan beri Türkiye'de aktif olarak bulunduklarını belirten Erpolat, Türkiye'nin şirket için çok önemli olduğunu ve 8-9 yıl içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir ivme katettiklerini söyledi. Erpolat, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı'yla birlikte iki yıldır Türk KOBİ'lerini ihracatçı hale getirmeye ilişkin bir projemiz var. Bu proje, Türk KOBİ'lerini ivmelendirdi. KOBİ tarafında ihracat seferberliği başladı. Amaç; birkaç yıl içerisinde dünyayı Türk KOBİ'leriyle tanıştırmak ve KOBİ'leri global hale getirerek ülkemize döviz girdisi sağlamak. Türkiye hem stratejik konumu hem de köprü vazifesi gördüğü için dünya ticareti içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. KOBİ'lerimizin hak ettiği yeri almasını istiyoruz." Erpolat, Türkiye'deki toplam ticaretin sadece yüzde 4'ünün e-ticaret üzerinden döndüğüne değinerek, "Ülke olarak gidecek çok yolumuz var. Bunu fırsat olarak görüyoruz. Geleceğe daha kararlı, daha güvenli bakıyoruz. Türkiye'de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU