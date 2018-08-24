Nükleer enerjiye güvenlik garantisi

Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjiye yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürerken insan ve çevre güvenliği için de gerekli önlemler alınıyor. Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında sivil halkı etkileyebilecek bir duruma etkin bir şekilde müdahale edilmesi ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için müdahale kapasitesi üst düzeye çıkarılacak. Bu projeyle Türkiye'nin standart kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) yönetim modeli oluşturulacak. Risk azaltma planı, iyileştirme planı ve ulusal radyasyon acil durum planı gibi planlarla bakanlık, kurumlarla koordinasyonunun ve yerele ulusal desteğin verilmesi sağlanacak.

3. SANTRAL YAPILACAK

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra yerli üretimi teşvik edecek nükleer enerjide önemli adımlar atıldı. Mersin ve Akkuyu'da 4.800 MW gücünde ve Sinop'ta 4.480 MW gücünde olmak üzere 2 adet nükleer santralın yapılması için anlaşma imzalandı. Bu yılın başında Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına başlandı. Bu iki santrale ek olarak Çinlilerle yapılması planlanan 3. santral için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalara paralel olarak nükleerde insan ve çevre güvenliğine ilişkin tedbirler de şimdiden alınıyor.

8 FARKLI TEKNOLOJİ VAR

Hükümet 8 farklı teknolojik afeti kapsayan, 2023 hedeflerini de dikkate alan "Teknolojik Afetler Yol Haritası" kapsamında tüm teknik ve çevre güvenlik standartlarının uygulanması için gerekli tedbirleri alıyor. Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ile afet yönetimi çerçevesi belirlenirken ulusal radyasyon acil durum planı da hazırlanıyor. İki yıl önce başlatılan KBRN Kapasite Geliştirme Projesi ile Türkiye genelinde meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale planları da hazırlanıyor.

DÖRT ÜNİTEDEN OLUŞUYOR

Türkiye'nin 3 nükleer enerji santrali projesi bulunuyor. Akkuyu'nun ardından Türkiye biri Sinop diğeri de Trakya bölgesi olmak üzere iki nükleer güç santrali daha yapacak. Bunlardan ilki 2010 yılında ilk imzaların atıldığı Akkuyu Santrali. Santralin ilk ünitesinin 2023 yılına kadar elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Santralde her biri bin 200 megavat olan 4 ünite bulunacak. Yani Türkiye'nin ilk nükleer santrali 4 bin 800 megavat güce sahip olacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nin işletme ömrü 60 yıl olarak belirlenmişti. Akkuyu NGS Projesi'nin teknik referans santralinin, Rusya'da inşaatı devam eden AES-2006 projeli Novovoronejskaya- 2 Nükleer Santrali olduğu ifade ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santralinin Trakya'da yapılmasını düşündüklerini belirterek, burada Çinlilerle ilerleneceğini açıkladı.

NÜKLEER BİLİNÇ ARTIRILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da milyonlarca vatandaşı nükleer enerji konusunda bilinçlendiriyor. Bakanlık nükleer bilinci artırmak için sosyal medya hesapları açarken, nükleer projeler kapsamında tüm teknik, çevre güvenlik standartları uygulanacak. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından nükleer enerji ve Akkuyu NGS projesi kapsamında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi kuruldu. Merkeze çeşitli kurumlar davet edilirken, isteyen vatandaşların konunun uzmanlarından nükleer enerji ve Akkuyu Nükleer Santrali hakkında bilgi alması sağlanıyor.