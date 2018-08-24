Son dakika: Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek...

Hastalar isimlerinin ekrana yansıtılmasını istememeleri durumunda sıra numarası, hasta numarası ya da TC kimlik numaralarıyla muayene alanlarına çağırılacak.

UYGULAMAYLA HASTA MAHREMİYETİ SAĞLANMIŞ OLACAK

Uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum ölçüde sağlanmış olacak. Yaşadığı rahatsızlığın duyulacağı endişesiyle doktora başvurmaktan çekinen çok sayıda hastaya bu yolla sağlıkhizmeti verilebilecek. Akşam Gazetesi'nden Doruk Çakar'ın haberine göre, söz konusu uygulamanın pilot olarak psikiyatri ve kadın doğum gibi polikliniklerde başlatılması planlanıyor.