HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek...

Son dakika: Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek...

hasta mahremiyetini koruyacak yeni bir uygulama başlatıyor. Poliklinik ekranlarında istemeyen isimleri gizlenecek.

Giriş Tarihi: 24.8.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 10:21
Son dakika: Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek...

Hastalar isimlerinin ekrana yansıtılmasını istememeleri durumunda sıra numarası, hasta numarası ya da TC kimlik numaralarıyla muayene alanlarına çağırılacak.

UYGULAMAYLA HASTA MAHREMİYETİ SAĞLANMIŞ OLACAK

Uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum ölçüde sağlanmış olacak. Yaşadığı rahatsızlığın duyulacağı endişesiyle doktora başvurmaktan çekinen çok sayıda hastaya bu yolla sağlıkhizmeti verilebilecek. Akşam Gazetesi'nden Doruk Çakar'ın haberine göre, söz konusu uygulamanın pilot olarak psikiyatri ve kadın doğum gibi polikliniklerde başlatılması planlanıyor.

Büyütülecek ve yapılacak çok işimiz var

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN