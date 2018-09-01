Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 1 Eylül

Eylül'ün ilk gününde de altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramının da geride kalmasıyla birlikte düğün mevsimlerinin son dönemine girdik, bu durum da altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmalarını yoğunlaştırmasına neden oluyor. Her zaman olduğu gibi en güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz, bir ara 420 TL'ye çıkan çeyrek altının son durumu ne? İşte uzman yorumları ve detaylı analizler 1 Eylül altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 1.9.2018 08:19Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 08:22
Altın konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için altının kültürümüzdeki yerini iyi anlamak gerekmektedir. Öyle ki ülkemizde düğünlerde altın takılması bir kültürel obje durumundadır. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, birikim alanında da dolar ve eurodan farklı olarak çeyrek altın tercih edilir. Ülkemizdeki yastıkaltı yatırımların çoğu çeyrek altındır. Vatandaşların altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına en detaylı cevaplar haberimizde. İşte 1 Eylül Cumartesi altın fiyatları.