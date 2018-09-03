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'ndan açıklaması

rakamlarının açıklanmasının ardından 'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir" denildi.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 10:43
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

İşte Merkez Bankası'nın açıklamaları:

Son dönemde görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
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