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Rus otomobil üreticileri, 'yle ticarette ı bırakıyor

Rus otomobil üreticilerinin ile yedek parça ticaretinde yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 11:19
Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov verdiği bir röportajda, Rus otomobil üreticisi şirketlerin ile parça ticaretinde Türk lirasıyla ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında şunları söyledi:



"Üreticilerimizin yerel para birimlerine geçip geçmediğini net olarak söylemem. Zira üreticilerimizin sayısı çok fazla. Fakat bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda (yerel para birimleri üzerinden ticarete) geçmeye hazırlanıyordu."

Sputnik'in haberine göre Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur. Lira zayıfladı, ruble de biraz zayıf. (Yerel para birimlerine geçilmesi) bizim için rahat olacak" diye ekledi."

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Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor
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