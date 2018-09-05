Son Dakika | Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül Çarşamba Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yayınlandı

Ekonomide bireylerimizin her gün düzenli olarak son dakika altın fiyatları ile ilgili araştırmalarına haberimizin içeriğinden ulaşmanız mümkün. İnsanımızın altına gösterdiği ilgi, altın fiyatları ile ilgili araştırmaların da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Altın konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için altının kültürümüzdeki yerini iyi anlamak gerekmektedir. Öyle ki ülkemizde düğünlerde altın takılması bir kültürel obje durumundadır. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, birikim alanında da dolar ve eurodan farklı olarak çeyrek altın tercih edilir. Ülkemizdeki yastıkaltı yatırımların çoğu çeyrek altındır. Peki, 5 Eylül Çarşamba itibari ile çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında son dakika detaylı bilgilerine ilerleyen sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.