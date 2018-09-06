Enflasyona salça oldular

Fırsatçıların arasına domates ve salça üreticileri de katıldı. Döviz kuru bahanesine, domateste rekoltenin düşük olması ve geçen yıl çiftçilerin üretimde isteksiz davranmasıyla domatesin fiyat artışı da eklenince piyasada salça bulunamaz oldu. Marketlerde domates salçasının yerini biber salçası aldı. Geçen yıl 5 kilosu 10 lira olan salçada fiyatlar 50 TL'ye kadar çıktı. Piyasada arz-talep dengesi bozulunca ağustos enflasyon rakamlarında fiyatı yüzde 25.5 ile en çok artan ürün salça oldu.



NAKİT PARAYA RAĞMEN

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Songör, nakit para teklif etmelerine rağmen şirketlerin salça vermediğini söyledi. Bu durumu anlayamadıklarının altını çizen Songör, "Müşterinin talebini karşılayamıyoruz. Tedarikte ciddi sıkıntı var" dedi. Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Özmumcu da sektörde salça kıtlığı olmamasına rağmen birilerinin daha fazla kazanmak adına piyasada panik havası yaratmaya çalıştığını söyledi. Özmumcu, "Fiyatlar daha da artar beklentisiyle pazara mal vermiyorlar, talep var, fiyatlar normalin üzerine çıktı" diye konuştu. Salça firmaları fiyatların bir ayda üçe katladığını, fiyatların yılsonuna doğru daha da artmasını beklediklerini söylüyor.

DEMİRTAŞ: FIRSATÇILARA GÖZ YUMULMAYACAK



MARKETLER EKMEKTE DE YÜKSEK KâR PEŞİNDE

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer, zincir marketlerin 1.5 liralık ekmek fiyatı üzerinden yüzde 30 kâr marjı, yüzde 3 raf bedeli, yüzde 3 de kasa tazminatı aldıklarını belirterek, "1.5 liraya satılan bir üründen bu kadar yüklü oranda kâr elde etme yaklaşımı hem tüketiciye hem de üreticiye zarar veriyor. Bu şartlarda ekmeğe zam gelmemesi mümkün değil. İki taraf da fiyatı düşürürse herkes kazanır" dedi. Özer, konuyu gündeme getirmek için bu hafta Ankara'da ekmek üreticilerinin toplanacağını dile getirdi.



UNU STOKLAYIP FİYATI ARTIRDILAR

Stokçuluğun ayyuka çıktığı temel gıda ihtiyaç maddelerinden birisi de un. Bir ay öncesine kadar çuvalı 89 TL olan un, bugün KDV dahil 140 TL'ye çıktı. Fırıncılar, piyasada un bulamadıklarını, firmaların stok yapıp, yüksek fiyattan satmaya çalıştıklarını belirtiyor. 50 yıldır babadan kalma dükkânda fırıncılık yapan Niyazi Görgülü, un fiyatlarına gelen zamlar yüzünden fırınının kapanma noktasına geldiğini söyledi. Tüketicinin ekmeğe zam istemediğini ancak maliyetlerin 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde 40'a yakın arttığını dile getiren Görgülü, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Tüketici bize tepki gösteriyor ama maliyetlerin altından kalkmak mümkün değil" dedi.