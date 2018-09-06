Demirtaş: Fırsatçılara göz yumulmayacak

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın zam yapan ticari işletmeler ile stokçuluk yapan spekülatörlere yönelik denetimlerin artarak sürdürüldüğünü açıkladı. Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyum ve ihbarlar üzerine, Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ve saha denetimlerinin sıklaştırıldığını belirten Demirtaş, "Tüketicilerimizin, piyasa şartları dışında davranan art niyetli firmalar ve spekülatörler tarafından mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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