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Son dakika: 'nde değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 'nde yapılan değişiklikle, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 11:17
Son dakika: Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 'nde yapılan değişiklikle, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

"Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda düzenlemeye gidilerek, "Taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi." hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Otopark Yönetmeliği 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda, talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma imkanı da sağlanacak.

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