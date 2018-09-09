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Bakan : "Türkiye'nin Akdeniz'de gaz bulmasından korkuyorlar"

Hazine ve Maliye Bakanı Akdeniz'de Türkiye'nin çok önemli bir rolde olduğunun altını çizerek; burada bulunan gazların Türkiye üzerinden Batı'ya ulaştırılabileceğini açıkladı. Ayrıca Albayrak Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulmasından korkulduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 9.9.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 13:58
Bakan Berat Albayrak: Türkiye'nin Akdeniz'de gaz bulmasından korkuyorlar

Başkan 'ın İran'da katıldığı üçlü zirvenin ardından dönüş yolunda gazetecilere açıklama yaptığı sırada, heyette bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Akdeniz'de Türkiye'nin doğalgaz bulma ihtimalinden duyulan kaygıyı anlattı.

İşte Bakan Albayrak'ın sözleri:

AKDENİZ GAZINI BATI'YA ULAŞTIRMAK İÇİN TÜRKİYE'YE MUHTAÇLAR

Orada hem Mısır'ın yeni gaz keşifleri oldu, hem İsrail'in gazı... Orada pazar, Türkiye üzerinden Avrupa... Tabii, Türkiye de pazar... Deniz altından yaparlar ama Türkiye'ye yapılacak olan altyapı yatırım maliyetinin neredeyse en az 4-5 katı maliyet olur. Geri dönüşü 40-50 yıl. Dolayısıyla fizibil değil. Zarar etme pahasına yaparlar mı? Halka açık hiçbir şirketin hissedarları buna olumlu bakmaz.



CİDDİ ŞEKİLDE SES GETİRDİ

Türkiye'nin bir şekilde devrede olması söz konusu... Ayrıca, bizim yeni sahalarla ilgili sondaj çalışmaları başlatma olayımız ciddi bir şekilde ses getirdi. Yani, Akdeniz'de bir-iki ay içerisinde kazılacak olan ilk kuyu sonra ikinci kuyu, dolayısıyla Türkiye bölgede gaz-petrol bulamamış tek ülke olarak, bölgede en ��ok tüketen en büyük ülke olarak, böyle bir durum olursa, onlarda böyle bir kaygı var.

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