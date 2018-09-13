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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından kritik kararı

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili 'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul, gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında TL kullanılacak. üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri ise 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 04:08 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 05:24
Son dakika: Cumhurbaşkanlığından kritik döviz kararı

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından kritik döviz kararı
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