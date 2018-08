Dövizle kiraya son

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, ekonomiye yönelik saldırıların ardından dolarizasyona önlem almak i çin harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM 'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Albayrak, "Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" dedi. Albayrak, Fransa dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi:Bayramda uluslararası piyasalar açıktı. Herhangi operasyonel bir saldırı görmedik. Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik. Reflekslerinizin güçlü olması gerekiyor.Bu süreçlerden çok farklı dersler çıkarıyoruz. Türkiye ekonomisinin, finansal mimarisinin, sisteminin değişimi ve dönüşümü için çok daha güçlü bir yapıya kavuşması için bu süreci fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'ye has bir durumdan ziyade küresel bir süreçle karşı karşıyayız. Türkiye'nin hedef alındığı noktalar yok mu? Siyasi bir argüman üzerinden manipüle etme çalışması yok mu? Var. Biz de bütün paydaşlarla, aklıselim içerisinde iletişimimizi etkin kılarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmak için gecegündüz çalışıyoruz.Ekonomik süreci daha farklı ve yeni adımlar atarak yöneteceğiz. Her gün yeni adım atacağız. Yeni bir mimari inşa ediyoruz. İstanbul finans merkezi olacaksa piyasaların geliştirilmesi, regüle edilmesi, denetlenmesi, takip edilmesi gerekiyor.Ekonomi ve finansal sistemle ilgili büyük bir risk görmüyoruz. Temellerimiz sağlam. Önemli olan küresel sınamalara karşı eksiklerimizi gidermek. Bu sınamalarda dalgalanmalar yaşamamak için gerekli tüm yapısal reformları, kısa-orta ve uzun vadeli stratejileri, mevzuat değişikliklerini hayata geçireceğiz.Küresel süreçte yaşanan gelişmeleri fırsat olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Eylülde görüşmelerimiz var. Dünyanın dört bir tarafıyla, Fransa'dan Almanya 'ya, Rusya'dan Çin'e, Katar 'dan İngiltere'ye kadar çok geniş yelpazede görüşmelerimizi sürdürüyoruz.Türkiye'ye karşı topyekûn bir saldırı olmasına rağmen ters tepti. Yaşanan süreç tamamen siyasi. Türkiye'nin ekonomik göstergelerinde, temel parametrelerinde bir değişim yok. Siyasi bir türbülans olduğu konusunda herkes mutabık.Bizler finansal sistemle uyumlu bir şekilde reyting kuruluşlarıyla da açık, şeffaf, objektif iletişimle ilişkilerimizi yürütmek istiyoruz. Ama sadece son üç aydaki adımlara baktığımızda hakikaten insanın aklına çok farklı şüpheler düşüyor. Dünyada örneği yok. Türkiye'yi 2000-2001 yılının seviyesine düşürmeye çalışıyorlar. O günün Türkiye'si ile bugünkü ekonomi karşılaştırılmayacak seviyede.Bakanlığımdöneminde bir daha böyle bir vergi barışı olmayacak. Biz daha yalın ve tabana yayılmış vergi sistemi için çalışıyoruz. Bundan sonra artık kimse vergi affı, vergi barışı beklemesin.Sonyaşananlar şunu net şekilde ortaya koydu ki, dolar, küresel ve finansal sistemde artık güvenilir bir ticari enstrüman olmaktan çıkmıştır. Bugün Türkiye'ye böyle bir müdahale, yarın bana, ertesi gün diğerine. Şimdi siz güvenilir liman diye on yıllardır dünyaya pazarladığınız liberal, serbest piyasa, adil paylaşım, adil ticaret, güzel işbirlikleri için kullandığınız bir enstrümanı, bir para birimini siyasi saikle bir veya birden fazla farklı ülkeler veya ekonomiler için cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz.Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bin 100 yabancı yatırımcının katıldığı telekonferansın dünyada bugüne kadar yapılmış en yoğun katılımlı telekonferanslardan biri olduğunu söyledi. Albayrak, yatırımcının bugüne kadar olduğundan farklı bir iletişimle muhatap olmayacağını söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Siyasi saikle hareket eden yatırımcıların tamamı sonunda ekonomik olarak kaybedecek. Türkiye'de bu iktidar elinde 5 yıllık güçlü bir yetkiyle Türkiye'yi 2023'e, 100. yıla taşıyacak. 15 yıl boyunca Türkiye'ye bu makul bakış açısıyla bakan yatırımcıların tamamı 2023 Türkiye'sine geldiğinde bu resimden çok daha kazançlı çıkacak. Türkiye trenine atlamayan, bu treni kaçıran kaybedecek. Ne olursa olsun küresel-bölgesel hangi tehditler ve sınamalarla karşı karşıya kalırsa kalsın Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır bundan en ufak bir şüphem yok."BakanAlbayrak, Halkbank konusunun özellikle son dönemde farklı kesimler tarafından farklı bir manipülasyon konusu yapılmaya çalışıldığının altını çizdi. Albayrak, "Söz konusu inceleme süreci başladıktan sonra, ABD makamlarının talep ettiği bilgi ve belgelerin ibrazı için tam bir işbirliği içerisinde, ABD'li hukuk firması King and Spalding ile sözleşme imzalanarak, tüm İran bağlantılı işlemlerin incelenmesi talep edilmiştir. Bağımsız denetim formatında yapılan hukuk firması incelemesinde, ABD'li uzman data analiz firması Exiger de rol almıştır" dedi. Bankanın yaptırım kurallarını ihlal etmediği, şeffaf olmayan hiçbir uygulamasının bulunmadığının tespit edildiğini söyleyen Albayrak net konuştu: "Halkbank'ın bu süreçte ismini bile zikretmek hukuk dışı. Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD'de artık hukuk sisteminin de tamamen siyasi endişelere hizmet ettiğini ve Türkiye'ye karşı topyekûn bir saldırının başlatıldığını düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız Halkbank burada tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi tamamen siyasi bir karar olur bu siyasi kararı da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o şekilde değerlendiririz."Bakan?Albayrak, bankacılık ve reel sektör ilişkisini sektör bazlı incelediklerini, stres testleri yaptıklarını, BDDK ve bankalarla düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Albayrak, "Bankacılık sektörümüzün güçlü yapısından memnunuz, daha da güçlü olması lazım. Ancak bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Reel sektörde aynı oranda güçlü olduğu sürece bankacılık sektörü de kalitesini görecek. Türkiye'nin reel ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur. Kimsenin kesmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Zarar vermeye çalışanlar da karşısında ilk beni bulacaklar" diye konuştu.BakanAlbayrak, bazı ülkelerle anlaşmalar imzalandığını, portföy ve kaynak çeşitliliğini geliştireceklerini söyledi. Albayrak, "Bazı ülkelerle anlaşmalar imzaladık, bir kısmı devreye girecek. Katar'la ilgili bu hafta farklı girişler başladı. Önümüzdeki dönemde, yıllar sonra değil, günler, haftalar, aylar içerisinde portföy ve kaynak çeşitliliğini daha da geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin daha sağlam ve güçlü bir şekilde bu süreçleri yönetmesi için önemli adımlar hayata geçecek" dedi.