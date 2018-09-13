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Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamaya karar verdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 09:53
Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı.

Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, , , Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve katıldı.

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir vazife gördükleri Türkiye Varlık Fonu'ndan maaş almamaya karar verdi.

VARLIK FONU KALKINMAYI HIZLANDIRACAK

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Söz konusu kararla şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Zafer Sönmez getirildi.

Türkiye Varlık Fonu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Fon ile reel sektör yatırımlarına ve stratejik öneme sahip şirketlere finansman sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, yüksek ve sürdürülebilir büyüme yakalanması ve ekonomik istikrarın önünün açılması amaçlanıyor.

Varlık Fonu Başkan Erdoğan’a bağlandı

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