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'nde roket yarışları nefes kesti

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Teknofest Roket Yarışması nefes kesti. Lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği roketler, ’nden gökyüzüne fırlatıldı. Tarihi anlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı eşlik etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 16:33
Tuz Gölü'nde roket yarışları nefes kesti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Teoknofest için çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket yarışları düzenlendi. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 28 takım, kendi imkanlarıyla ürettikleri özgün tasarım roketleri daha yükseğe fırlatmak için kıyasıya mücadele etti. Gençler, roketle 3 bin metre irtifaya 4 kg faydalı yük çıkarıp paraşütle yere indirmek için yarıştı. Dünyada ABD'den sonra ikinci olma özelliği taşıyan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı.

NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , yarışmanın üçüncü gününde gençleri yalnız bırakmadı. Roketleri inceleyen ve Bayraktar, dürbünle roketlerin ateşlenme anını izlediler. Bu esnada ortaya nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Roket atışları rüzgara rağmen başarıyla gerçekleşti. Bakan Varank, roketlerin ateşlenme ve fırlatılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Varank mesajında, "Üniversiteli ve liseli öğrenci takımlarımızın katıldığı roket yarışması bir ilk. Gençlerimizin yazacağı başarı hikayeleri işte bu yarışmalardan geçiyor. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere Tuz Gölü'ndeyiz" ifadelerini kullandı.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLANLARA İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Bakan Varank, montajı zamanında tamamlayamayan, bu nedenle finalde roketini ateşleyemeyen ODTÜ'nün roket takımı için devreye girdi. Öğrencilerin yarışma harici roket fırlatmalarına izin verildi. Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Valisi Aykut Pekmez ve Roketsan Genel Müdürü da eşlik etti. Teknofest etkinlikleri kapsamında Roketsan'ın desteğiyle Aksaray'da düzenlenen roket yarışmasının sonuçları Teknofest 'da açıklanacak. Birinciye ödülünü verecek. Yarışmada birinci olanlara Roketsan'da iş imkanı sağlanacak.

TEKNOFEST'te 28 takım geliştirdikleri roketlerle yarışıyor

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