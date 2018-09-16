Haberler Ekonomi Haberleri Şirketlere kur kalkanı

Şirketlere kur kalkanı Hükümet, şirketleri kur farkı zararına karşı, hukuken koruyan önemli bir düzenleme yaptı. Sermaye kaybı veya borca batıklık hesaplanırken, kur farkı zararları 1 Ocak 2023’e kadar dikkate alınmayacak

Giriş Tarihi: 16.9.2018