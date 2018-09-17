İHA sürüleri yarışacak

Çok sayıda insansız hava aracının (İHA
) koordineli kullanılmasını içeren 'sürü teknolojisi', İstanbul
Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali'nde (Teknofest) rekabete açılacak. Yarışmada, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilecek. Sürü İHA yarışmasıyla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye
'de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor. 36 TAKIM YARIŞACAK
20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul kapsamında yapılacak yarışmaya 36 takım başvurdu. Takımlar, yarışma kapsamında 20 değişik senaryoda yeteneklerini sergileyecek. Teknofest'teki yarışmaya açık kaynak yazılımlar kullanılarak geliştirilen bir simülasyon ortamı yarışmacılara sunulacak. TERÖR TAKİP SENARYOSU
Simülasyon ortamında yarışmacılara değişik terörist tespit ve takip senaryoları verilecek. Simülasyonun başında İHA'lar kalkışla birlikte görev dağılımı yapacak. Simülasyonun herhangi bir anında bir grup terörist bir binadan başka binaya hareket edecek. İHA'ların amacı bu terörist grupları tespit edip üsse bildirmek olacak. Simülasyon sistemi, sürü İHA takımlarının performansını teröristlerin yerini hızlı tespit, doğru şekilde teröristleri takip ve alan keşfetme gibi kriterlere göre puanlayacak. İLK KAPSAMLI ROBOT SİMÜLASYONU YARIŞMASI
Simülasyon yarışmaları yapay zeka araştırmaları için oldukça yoğun kullanılıyor. Bunların en çok bilinenlerini DARPA'nın düzenlediği DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA
'nın düzenlediği Space Robotics Challenge oluşturuyor. İki yarışmada da kullanılan açık kaynak simülasyon ortamı (Gazebo robotik simülatörü) Teknofest'te de olacak.