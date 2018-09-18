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na haberi - Emeklinin alacağı en düşük zam miktarı belli oldu!

Emekli maaşları ile ilgili haberi! 'de milyonlarca ve Bağ- Kur emeklisinin beklediği haberi için detaylar netleşmeye başladı. Daha önce Temmuz ayında aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiye ile yüzleri gülen emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Bu yılda yine oranına bağlı olarak zam alacak emekliler için Ocak zammı netleşmeye başladı. Uzmanların tahminine göre Ocak ayında yüzde 9.56 oranında zam yapılacak. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 18.9.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 07:52
Emekli maaşına son dakika zam haberi - Emeklinin alacağı en düşük zam miktarı belli oldu!

haberi... Emekliye yapılacak miktarı ile ilgili gelişmeler netleşmeye başladı. 'de milyonlarca ve Bağ- Kur emeklisi Ocak ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Daha önce Temmuz ayında yapılan hatrı sayılır zam ile yüzleri gülen emeklilerin yine iki bayramda aldıkları ikramiyeler de yüzlerini güldürmüştü. Ocak ayında yapılacak zamda da diğer zamlarda olduğu gibi oranı önemli bir yer kaplayacak. Uzmanların tahminine göre, emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı yüzde 9.56 oranında olması bekleniyor. Peki en düşük ne kadar olacak? Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte bu soruların cevapları...

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Emekli maaşına son dakika zam haberi - Emeklinin alacağı en düşük zam miktarı belli oldu!
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