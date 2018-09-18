Esnafın POSasını çıkardılar

Kredi faizlerini yüzde 40'a çıkaran, "Teminat değeriniz düştü, ilave teminat getirin" diyerek yatırımcıları zorlayan bankalar şimdi de gözünü küçük esnafa dikti. Bazı özel bankaların, POS cihazı
üzerinden yapılan alışverişlerde esnaftan alınan komisyonları fahiş oranlarda yükselttiği öğrenildi. Ertesi gün parasını almak isteyen esnaftan son yapılan düzenlemelerle tek çekimde yüzde 2 alması gereken bazı bankaların, bu oranları yüzde 4'lere, taksitli alışverişlerde ise yüzde 15'lere kadar çıkardığı belirtiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Son dönemde esnaf adeta bankaya çalışır hale geldi. Küçük esnafın kirası, çalışan giderini çıkardığınızda eline kalan yüzde 10 civarındadır. Buna da bankalar göz koydu" dedi. Cirosu düşük esnafın bankalara karşı pazarlık gücünün olmadığını anlatan Palandöken, "Dolayısıyla bankalar istedikleri gibi at koşturuyor. Özellikle küçük esnaf için acil bir düzenleme bekliyoruz" diye konuştu. DAYANMASI İMKÂNSIZ
Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmur Çelikus da, talep edilen komisyon ücretlerinin taahhüt süresi, taksit sayısı ve ciroya göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekti. Çelikus, "Cirosu ve pazarlık gücü yüksek olan bir esnafımız 6 ay öncesinde tek çekimde yüzde 1.25 oranında komisyon öderken, şimdi bu oran yüzde 2.37'ye çıktı. Banka bu esnafa 4 taksitte yüzde 7.35, 8 taksitte yüzde 13.5 komisyon talep etmiş. Bu oranlar eskiden yarı yarıyaydı" dedi. Cirosu daha düşük olan bir başka bir esnaftan tek çekimde yüzde 3.5 oranında komisyon talep edildiğini anlatan Çelikus, "Bu esnafımız POS'la alışverişi kaldırdı ve nakde dönmek zorunda kaldı. Bu esnafımızın sadece nakitle işi döndürmesi zor" şeklinde konuştu. TAKSİTİ KALDIRIR YA DA FARKI MÜŞTERİYE YANSITIR
Birleşik Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve AVVA Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, bu komisyon oranlarının büyük markalardan talep edilmediğini ancak küçük esnafa bu yönde baskıların uygulanabildiğini söyledi. Taksit sayısının artmasına paralel komisyon oranlarında artış yaşandığını aktaran Atik, "Ancak bu oran 8 ayda yüzde 14'leri buluyorsa burada ciddi bir fırsatçılık söz konusu. Küçük esnafın çok yüksek kârlılığı yok dolayısıyla bu oranlara dayanması mümkün değil" dedi. Bu sürecin bir süre sonra taksitli alışveriş oranlarını sınırlandıracağını aktaran Atik, "Küçük esnaf ya taksit yapmayacak ya da taksit nedeniyle oluşan komisyon farkını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak" diye konuştu.