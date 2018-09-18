Son dakika haberi: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Eylül güncel altın fiyatları için tıklayınız...

Son dakika haberi… Altın fiyatları konusunda aralıksız araştırmalar devam ederken altında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilikte sürüyor. Özellikle düğün mevsiminin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde altın fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Düğünde evlenen çiftlere hediye olarak altın takmak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyorlar. Hemen hemen her gün Çeyrek altın ne kadar? sorusu altın fiyatları üzerine en çok aranan konuların başında geliyor. Peki 18 Eylül Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları konusunda yine en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları…

18 EYLÜL SALI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik devam ediyor. İşte 20 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları...