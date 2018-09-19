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altın fiyatları haberi... Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarına da etki etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar bir çok vatandaş internet üzerinden altın fiyatlarını araştırıyor ve merak ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ortasında da hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde , 246,60 liradan alınırken, 246,64 liradan satılıyordu. Öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları 242,47 TL'den alınırken, 242,57 TL'den satılıyor. İşte 19 Eylül Çarşamba öğleden sonra güncel altın fiyatları. Gram altın, , , tam altın ve güncel fiyatları.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 16:16
Son dakika altın fiyatları değişimi... Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? 19 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

altın... ile ilgili sorular internet üzerinde ilk sıralarda yerini korumaya devam ediyor. Altın fiyatlarını milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bugün Külliye'de gazileri ağırlayan Başkan 'ın Türkiye'de kriz yok, manipülasyonlara izin vermeyiz açıklamasından sonra altın fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Altın fiyatlarındaki düşüş ardından yatırım yapmak isteyen vatandaşlar öğleden sonra altın fiyatlarında ki araştırmalarını hızlandırdı. Aramaların başında "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını haberimizde siz okuyucularımız için derledik. Özellikle dış mihraklar tarafından ülkemiz ekonomisine yapılmaya çalışılan operasyonlar neticesinde altın fiyatlarında da dengesiz bir grafik oluşarak inişli çıkışlı grafik sergilemeye devam ediyor. ne kadar? ne kadar? İşte hafta ortası olan Çarşamba öğleden sonraki güncel altın fiyatları...

BUGÜN (19 EYLÜL ÇARŞAMBA) ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Son dakika altın fiyatları değişimi... Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? 19 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları
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