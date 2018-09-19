Son dakika altın fiyatları değişimi... Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? 19 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

Son dakika altın... Altın fiyatları ile ilgili sorular internet üzerinde ilk sıralarda yerini korumaya devam ediyor. Altın fiyatlarını milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bugün Külliye'de gazileri ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kriz yok, manipülasyonlara izin vermeyiz açıklamasından sonra altın fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Altın fiyatlarındaki düşüş ardından yatırım yapmak isteyen vatandaşlar öğleden sonra altın fiyatlarında ki araştırmalarını hızlandırdı. Aramaların başında "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun cevabını haberimizde siz okuyucularımız için derledik. Özellikle dış mihraklar tarafından ülkemiz ekonomisine yapılmaya çalışılan operasyonlar neticesinde altın fiyatlarında da dengesiz bir grafik oluşarak inişli çıkışlı grafik sergilemeye devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altınne kadar? İşte hafta ortası olan 19 Eylül Çarşamba öğleden sonraki güncel altın fiyatları...

BUGÜN (19 EYLÜL ÇARŞAMBA) ALTIN FİYATLARI NE KADAR?