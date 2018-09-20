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haberi Bugün fiyatları ne kadar? - 20 Eylül Gram, Cumhuriyet ve çeyrek !

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle birçok kişi konusunda araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bazıları ise düğünlerde veya özel günlerde hediye etmek amacıyla fiyatı gelişmişlerini takip ediyor. Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları konusunda anlık rakamları burada bulabileceksiniz. Peki 20 Eylül Perşembe çeyrek , kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.9.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 14:43
Son dakika haberi Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar? - 20 Eylül Gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!

Bu sabah saatlerinden itibaren her gün olduğu gibi yine fiyatları trend listesinde zirveye tırmandı. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeni ile gelişmeleri çok yakından takip ediliyor. Canlı ile vatandaşlar fiyat durumunu heyecanla izliyor. Düğünlerde hediye etmek amacıyla gün içerisinde çeyrek altın alacak olanlar an be an güncel rakamları bu başlık altından takip edebilecekler. Peki 20 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek kaç TL? İşte ayrıntılar…

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları konusunda araştırma yapan kişiler sabah.com.tr adresi üzerinden güncel rakamları en hızlı bir şekilde takip edebilir. Gün içerisinde yükselen ve düşen grafiği görüntüleyebilirler. Hemen canlı altın fiyatları sayfasına gitmek için ilerleyiniz.

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