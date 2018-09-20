Yurt içi piyasalar OVP'ye odaklandı!

Yurt içinde, bugün açıklanacak OVP öncesi TL varlıklarının pozitif seyri dün de devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 artışla 96.604 puandan tamamlarken, dolar/TL'nin düşüşü yüzde 2'yi aştı. Dün 6,2503'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, saat 11.00'de açıklanacak OVP'de ortaya konulacak ekonomik çerçeve ve hedeflerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, veri takviminde ise tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin öne çıktığını bildirdi.

Yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, ağustos ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, ikinci el konut satışları