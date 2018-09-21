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, rakibi 'i satın almak için teklif verdi

, geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Dubaili rakibi 'i satın almak için bir kez daha harekete geçti. Bloomberg'in haberine göre Uber, daha önce 1 milyar dolar teklifini 2.5 milyar dolara çıkardı.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:14
Uber, rakibi Careem'i satın almak için teklif verdi

, kendisiyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Dubai merkezli ulaştırma servisi 'i satın almak için 2.5 milyar dolar değerinde bir teklif sundu.Bloomberg'in haberine göre, henüz nihai bir karara ulaşılmazken anlaşmanın olmayabileceği de belirtiliyor. İki firmanın, geçtiğimiz temmuz ayında 'da maliyeti gittikçe artan rekabet için hizmetlerini birleştirmek için görüşmelere başladığı da iddia edilmişti.

İSTANBUL'DA VIP FAALİYETİNİ DURDURMUŞTU

Uber'in Careem'i satın alacağına dair haberler yine ortaya atılmış ve 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen gör��şmeler için şirketin sözcüsü Maha Abouelenein, "Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hizmetlerle katlamak istiyoruz. Daha yeni başlıyoruz." demişti.

Uber, 'da faaliyetlerini sürdürürken, Careem yasal düzenlemeden sonra durum netleşene kadar İstanbul ve 'daki 9+1 VIP hizmetini durdurmuş ve sadece taksi çağırma hizmeti olarak faaliyet göstereceğini açıklamıştı.

GELECEK SENE HALKA ARZ EDİLECEK

Gelecek yıl planlanan Uber, ana iş kolunda yeni oyuncuların çıkması ve rekabetin sertleşmesi nedeniyle bir süredir yeni büyüme ve faaliyet alanları üzerine yoğunlaşıyor.Uber, nisan ayında yemek teslimat ve nakliye işine de girmiş, ayrıca ABD'li yolculara otomobil yerine alternatif yaratmak için elektrikli bisiklet girişimi JUMP firmasını da satın almıştı. Öte yandan şirket, ana pazarları dışındaki ülkelerdeki işlerini hafifletiyor. Geçen yıl Rusya'da Yandex NV ile birleşen şirket, Martta Singapur merkezli Grab'in yüzde 27,5 hissesi karşılığında operasyonlarını devretmişti.

Careem ise şu anda 'dan Pakistan'a uzanan coğrafyada 10'dan fazla ülkede ve 70 şehirde hizmet veriyor. Kullanıldığı ülkelerin büyük bölümünde pazar lideri konumundaki şirketin en büyük pazarı .

Uber'in çoğunluk hissesine sahip olan Japon SoftBank'ın, yatırımları olan benzer girişimleri Uber bünyesinde toplayabileceği de belirtiliyor. Varlıkları 300 milyar dolar civarında olan Japon yatırım grubu, daha önce Uber'in ABD, Avrupa, ve Avustralya'ya odaklanmasını istediklerini, daha maliyetli ve yıpratıcı rekabetin olduğu Asya'yı düşünmemesini belirtmişti.

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Uber, rakibi Careem'i satın almak için teklif verdi
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