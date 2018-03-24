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Alibaba 'de esnaflarla ortak oluyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba, 'de esnafla birlikte ortak projeler yürütecek . Bu konuda Gümrük ve da Türkiye’deki esnafı Alibaba ile buluşturma hazırlığında. Türkiye’de yatırım planlayan Alibaba, küçük firmalarla işbirliği yapmak istiyor. Alibaba’nın patronu , Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 10:55
Alibaba Türkiye'de esnaflarla ortak oluyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 'deki esnafla birlikte çalışıp ortak projelere yürütmek için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre Türk pazarına, Türkiye'de yatırım yaparak girmeye hazırlanan Alibaba, küçük firmalarla işbirliği yapmak ve bu firmaları Doğu Asya pazarına açmak istiyor. Dünyanın dört bir yanındaki firmalar Çinli üzerinden alım - satım yaparken Alibaba yönetimi Türkiye'ye gelerek Gümrük ve yetkilileriyle görüştü.

Edinilen bilgiye göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, Alibaba Grup Direktörü Michael Evans ve Alibaba'nın Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat ile görüştü.

Aşçı, özellikle küçük işletmeleri e-ticaretle tanıştırmak için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Özel sektörle daha fazla işbirliği yapma arzusundayız. Alibaba, gelişen trende uygun olarak son derece önemli bir alanda ticaret faaliyetini yürütüyor" dedi.

KAZAN-KAZAN İLKESİ

Evans ise Türkiye'de üretilen ürünleri kaliteli bulduklarını belirterek, "Türkiye'deki küçük firmalarla işbirliği içerisinde Doğu Asya pazarına açılım sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de esnafla işbirliği için bakanlıktan destek beklediklerini söyleyen Evans, "Her iki taraf için de kazan-kazan ilkesine dayalı olabilecek bir yapıyı tesis etmek istiyoruz. Türkiye'deki işletmeler yüksek kaliteye sahip ve kaliteli, iyi ürünler üreten işletmeler" dedi.

BAKANLIK DA DESTEK VERECEK

Müsteşar Cenap Aşçı, "Bakanlık olarak biz Kobi'leri, küçük üreticileri ve esnafımızı, el sanatları üreten esnafımızı, kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabı esnafımızı e-ticaret ile tanıştırmak istiyoruz. Dezavantajlı gördüğümüz bu grupları teşvik etmek, e-ticaretle tanıştırmak ve bu platformların kurulması konusunda hem Bakanlığımızın, hem çalışmaları var. Alibaba'nın bu yaklaşımı ülkemiz politikaları ile örtüşüyor. Bakanlık olarak da bu tür bir yaklaşıma destek olacağız, bunun için de karşılıklı olarak çalışmalara başlayabiliriz" diye konuştu.

JACK MA, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Alibaba'nın patronu , geçen yıl Mehmet Ali Yalçındağ kanalı ile ile görüşmüştü. ABD'de gerçekleşen görüşmenin çok olumlu geçtiği, Erdoğan'ın alibaba.com'un yatırımlarına destek verileceği yönünde görüş açıkladığı belirtilmişti.

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Alibaba Türkiye'de esnaflarla ortak oluyor
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