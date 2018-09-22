Son dakika haberi: Gram altın ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? 22 Eylül güncel altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları sürüyor. Bizim kültürümüzde altın, dolar ve euronun aksine milletimiz tarafından daha çok benimsenmiş bir yatırım aracıdır. Düğünlerde evlenen çiftlere takılır. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu geliyor. Bu konuyla ilgili Sabah.com.tr ekibi olarak yine en detaylı ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. Peki 22 Eylül Çeyrek altın ne kadar? 22 Eylül Cumartesi altın fiyatları ne kadar? İşte bu soruların cevapları...

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motoru üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. Piyasalar ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra ne çok tercih edilen tür olmakla birlikte diğerlerine göre daha ucuz olması nedeniyle vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Özellikle fiyatlarda yaşanan yükseliş ile birlikte gram altın en çok rağbet görenler arasında. Peki 22 Eylül Cumartesi gram altın ne kadar? Bu sabah gram, 242,29 liradan alınırken , 242,48 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın düğünlerde evlenen çiftlerin yakınları tarafından takılır. Diğer tarafta da yatırım amaçlı kullanıyor. Cumartesi sabahı aratılan bir diğer konu ise yarım altın bugün ne kadar? sorusu. Yarım bu sabah 770,8600 liradan alınırken, 791,8700 liradan satılıyor.