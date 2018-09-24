Son dakika haberi: Gram altın çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? - 24 Eylül Güncel altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Bizim kültürümüzde altının oldukça fazla önemi vardır. Dolar ve euronun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olarak görülür. Haftanın başlangıcı olan 24 Eylül Pazartesi günü için en doğru ve güncel altın fiyatları listesini yine sizler için hazırladık. Günün en çok aratılan konuları gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtını bu başlık altında öğrenebilirsiniz. A Para canlı altın fiyatları listesi ve 24 Eylül Perşembe çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra ülkemizde en çok tercih edilen altın türüdür. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan artışların ardından çeyrek, popülerliğini bir nebze de olsa gram altına bırakmıştır. Vatandaşlar tarafından internet üzerinden en çok aratılan konular arasında gram altın ne kadar? sorusu bulunmakta. Bu sorunun yanıtını sabah.com.tr ekibi olarak sizler için yanıtladık. Gram altın haftaya nasıl başladı? Gram altın, bu sabah 242,82 liradan alınırken, 242,88 liradan satılıyor.