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Son dakika haberi: fiyatları bugün ne kadar? - Güncel burada!

Son dakika haberi... ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Kur saldırıları üzerinden dış mihraklar tarafından ’ye karşı oynanmaya çalışılan oyunlara karşı Türk milleti dirayetli duruşuna devam ediyor. Dolar ve euronun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan altın ile ilgili son dakika araştırmaları sürüyor. Başta gram ve olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla araştırmalar devam ediyor. Siz okurlarımız için en doğru ve güncel canlı altın fiyatları listesini hazırladık. Haftanın başlangıcı olan Pazartesi güncel altın fiyatları listesi burada!

Giriş Tarihi: 24.9.2018 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 08:15
Son dakika haberi: Gram altın çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? - 24 Eylül Güncel altın fiyatları burada!

ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Bizim kültürümüzde altının oldukça fazla önemi vardır. Dolar ve euronun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olarak görülür. Haftanın başlangıcı olan Pazartesi günü için en doğru ve güncel altın fiyatları listesini yine sizler için hazırladık. Günün en çok aratılan konuları ve bugün ne kadar? sorusunun yanıtını bu başlık altında öğrenebilirsiniz. A Para canlı altın fiyatları listesi ve 24 Eylül Perşembe çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?


GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra ülkemizde en çok tercih edilen altın türüdür. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan artışların ardından çeyrek, popülerliğini bir nebze de olsa gram altına bırakmıştır. Vatandaşlar tarafından internet üzerinden en çok aratılan konular arasında gram altın ne kadar? sorusu bulunmakta. Bu sorunun yanıtını sabah.com.tr ekibi olarak sizler için yanıtladık. Gram altın haftaya nasıl başladı? Gram altın, bu sabah 242,82 liradan alınırken, 242,88 liradan satılıyor.

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Son dakika haberi: Gram altın çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? - 24 Eylül Güncel altın fiyatları burada!
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