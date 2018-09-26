Emekli maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak son dakika zam oranı netleşmeye başladı. 12 milyonu aşkın emeklinin merak içinde beklediği Ocak zammı için detaylar belli olurken, Temmuz ayında yapılan zam yüzleri güldürmüştü. Temmuz ayında yapılan zammın dışında iki bayramda da ikramiye verilmişti. Sabah.com.tr ekibi olarak Ocak ayında gerçekleşecek zam ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Yapılacak zam oranı 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen enflasyon tutarına göre olacak. Bu veri SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını belirlerken memur emeklileri için ise enflasyon farkı alacağını gösterecek.Peki yapılacak zam miktarı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...