HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekli maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

maaşlarına son dakika gelişmesi! - En düşük ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Milyonlarca nin beklediği haberi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Ocak ayında yeni zamlı maaşlarına kavuşacaklar. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam miktarı belli oldu. 2018 yılının ikinci çeyreğinde gelişecek enflasyon miktarına göre zamlı maaşlar kesinleşecek. Peki en düşük ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği zam haberi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.9.2018 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 08:17
Emekli maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak son dakika oranı netleşmeye başladı. 12 milyonu aşkın emeklinin merak içinde beklediği Ocak zammı için detaylar belli olurken, Temmuz ayında yapılan zam yüzleri güldürmüştü. Temmuz ayında yapılan zammın dışında iki bayramda da ikramiye verilmişti. Sabah.com.tr ekibi olarak Ocak ayında gerçekleşecek zam ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Yapılacak zam oranı 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen enflasyon tutarına göre olacak. Bu veri SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını belirlerken memur emeklileri için ise enflasyon farkı alacağını gösterecek.Peki yapılacak zam miktarı ile en düşük ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşlarına son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN