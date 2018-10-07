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Son dakika: Çeyrek bu sabah ne kadar ? - Gram, tam ve fiyatları 7 Ekim

ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde kurlarıyla doğru orantılı olarak hareket eden ve inişli çıkışlı grafikleri hız kesmeden devam ediyor. Konuyla ilgili çok sayıda vatandaş araştırmalarına devam ederken yine en güncel ve doğru bilgileri Sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle sunuyoruz. fiyatları ne kadar ? Peki bu sabah piyasalarda durum ne? Sizler için derlediğimiz haberimizde, 7 Ekim canlı gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar ve çeyrek altın fiyatlarını listeledik.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 08:01
Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? - Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 7 Ekim

Son dakika haberi... ile ilgili tüm yurttan araştırmalar hiç durmadan devam ediyor. Özellikle kurlarında yaşanan hareketlilikle doğru orantılı bir şekilde hareket etmesi dolayısı ile bir süredir birçok kişinin dikkatlerini bu yöne çekilmesine neden oluyor. Gerek yatırım amaçlı olsun gerekse hediyelik olarak tercih edilen altın ile ilgili en güncel ve doğru fiyatları bu sabah saatlerinde de sizler için hazırladık. 7 Ekim Pazar günü canlı altın fiyatlarını listelerken gram ve fiyatları başta olmak üzere diğer çeşitlerin fiyatlarını da derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili en doğru bilgileri sizler için hazırladık. İşte 7 Ekim Pazar güncel altın fiyatları...

piyasalar
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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? - Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 7 Ekim
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