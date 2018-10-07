Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? - Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 7 Ekim

Son dakika haberi... Altın fiyatları ile ilgili tüm yurttan araştırmalar hiç durmadan devam ediyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle doğru orantılı bir şekilde hareket etmesi dolayısı ile bir süredir birçok kişinin dikkatlerini bu yöne çekilmesine neden oluyor. Gerek yatırım amaçlı olsun gerekse hediyelik olarak tercih edilen altın ile ilgili en güncel ve doğru fiyatları bu sabah saatlerinde de sizler için hazırladık. 7 Ekim Pazar günü canlı altın fiyatlarını listelerken gram ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere diğer çeşitlerin fiyatlarını da derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili en doğru bilgileri sizler için hazırladık. İşte 7 Ekim Pazar güncel altın fiyatları...