Fırsatçılar için seferberlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, son dönemdeki kur artışlarını fırsat bilerek bir liraya aldığı malı beş katı yüksek fiyatla satanlar için seferberlik ilan etti. Erdoğan, ekonomideki fırsatçılar için İçişleri Bakanlığı ve belediyelerin de devreye girmesi ve bunlara göz açtırılmaması talimatı verdi. ÇARŞI-PAZAR DENETİM AK Parti
'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampında, soru-cevap bölümünde en çok ekonomi konuşuldu. Milletvekilleri, dövizdeki hareketliliği fırsat bilen fırsatçıların bir malın bedelini yüzde 100'ün bile üstünde artırdığını, tarladan bir liraya alınan sebzenin vatandaşa pazarda, markette 6-7 liraya satıldığını belirtti. Başkan Erdoğan, ekonomideki fırsatçılarla çok iyi mücadele edilmesi gerektiğini belirterek; "Bunların denetimini sadece Ticaret Bakanlığı
yapmasın. İçişleri Bakanlığı da devreye girsin. Belediyeleri de uyarın" dedi. KDV İADESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Bazı milletvekilleri piyasaların canlanması ve para girişinin sağlanması için esnaf, tüccar ve sanayici gibi kesimlerin devletten KDV iadelerinin ödenmesini istedi. Konuya Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın olumlu yaklaştığı belirtildi. İKİ KONU ÖNCELİKLİ
Hükümetın Yeni Ekonomi Programı'na bağlı olarak iki konuya öncelik vermesi bekleniyor. Bunlardan ilki enflasyon ile mücadele. Gıda fiyatlarını büyük oranda artıran aracılar ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Meyve-sebzenin tarladan satıcıya ulaşana kadarki süreçte kayıp oranları düşürülecek. Soğuk hava zinciri; depolama yöntemleri ile ilgili önlem alınacak. İkinci konu ise reel sektör olacak.
REEL sektörün kredi maliyetleri, bankalarla ilişkileri yeniden yapılandırma konularında adımlar atılmaya başlandı. Şirketlere kur artışları nedeniyle bazı kolaylıklar sağlanması planlanıyor.