HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Fırsatçılar için seferberlik

Fırsatçılar için seferberlik

Başkan , döviz kuru bahanesiyle fiyatları fahiş şekilde artıran fırsatçılarla ilgili seferberlik talimatı verdi. Erdoğan, “’nın yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve belediyeler de bu konuda devreye girsin” dedi

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Fırsatçılar için seferberlik
Başkan , son dönemdeki kur artışlarını fırsat bilerek bir liraya aldığı malı beş katı yüksek fiyatla satanlar için seferberlik ilan etti. Erdoğan, ekonomideki fırsatçılar için İçişleri Bakanlığı ve belediyelerin de devreye girmesi ve bunlara göz açtırılmaması talimatı verdi.

ÇARŞI-PAZAR DENETİM
'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampında, soru-cevap bölümünde en çok ekonomi konuşuldu. Milletvekilleri, dövizdeki hareketliliği fırsat bilen fırsatçıların bir malın bedelini yüzde 100'ün bile üstünde artırdığını, tarladan bir liraya alınan sebzenin vatandaşa pazarda, markette 6-7 liraya satıldığını belirtti. Başkan Erdoğan, ekonomideki fırsatçılarla çok iyi mücadele edilmesi gerektiğini belirterek; "Bunların denetimini sadece yapmasın. İçişleri Bakanlığı da devreye girsin. Belediyeleri de uyarın" dedi.

KDV İADESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Bazı milletvekilleri piyasaların canlanması ve para girişinin sağlanması için esnaf, tüccar ve sanayici gibi kesimlerin devletten KDV iadelerinin ödenmesini istedi. Konuya Hazine ve 'nın olumlu yaklaştığı belirtildi.

İKİ KONU ÖNCELİKLİ
Hükümetın Yeni Ekonomi Programı'na bağlı olarak iki konuya öncelik vermesi bekleniyor. Bunlardan ilki enflasyon ile mücadele. Gıda fiyatlarını büyük oranda artıran aracılar ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Meyve-sebzenin tarladan satıcıya ulaşana kadarki süreçte kayıp oranları düşürülecek. Soğuk hava zinciri; depolama yöntemleri ile ilgili önlem alınacak. İkinci konu ise reel sektör olacak.

REEL sektörün kredi maliyetleri, bankalarla ilişkileri yeniden yapılandırma konularında adımlar atılmaya başlandı. Şirketlere kur artışları nedeniyle bazı kolaylıklar sağlanması planlanıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Compocket ne yapıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırsatçılar için seferberlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN