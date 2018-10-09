Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? 9 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde fiyatların artışı veya düşüşü konusunda piyasalarda çok hareketlilik yaşanmasa da dolar ve euro ile doğru orantılı olarak hareket etmesinden dolayı, herhangi bir şekilde döviz kurunda yaşanacak olan artış veya düşüş de doğrudan etkilemektedir. Kültürümüzde apayrı bir yeri olan ve döviz kurlarına karşılık vatandaşlarımızın daha çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın ile ilgili tüm bilgileri her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırlıyoruz. Özellikle son 1 kaç aydır dış mihrakların Türkiye ekonomisi üzerine gerçekleştirmeye çalıştırdıkları operasyonlara karşılık çok sayıda vatandaşımız Başkan Erdoğan'ın da çağrısı üzerine dövizlerini bozdurup bunun yerine yatırım aracı olarak tercih etmişlerdir. Trendler listesinin ilk sıralarında kendine yer bulan Çeyrek altın ne kadar kaç tl? sorusunun yanıtına bu haberin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını sizler için listeledik...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları araştırmaları tüm yurtta devam ediyor. Özellikle gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını arayan vatandaşlarımız yine en doğru bilgileri derledik.