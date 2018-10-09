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Son dakika: fiyatları bu sabah ne kadar ? 9 Ekim güncel gram ve çeyrek ...

Son dakika: ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar kurlarında yaşanan hareketlilikler neticesinde piyasaları ciddi bir şekilde takibe almış durumda. Özellikle son dönemlerde bu konu trendler listesinde kendine ilk sıralarda yer buluyor. Kültürümüz içinde de çok önemli bir yeri bulunan ve diğer dövizlerin aksine tercih edilmesi daha yüksek olan altın ile ilgili tüm güncel ve doğru bilgileri sizler için hazırladık. İşte 9 Ekim Salı canlı ve güncel 22 ayar, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 9.10.2018 07:31
Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? 9 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde fiyatların artışı veya düşüşü konusunda piyasalarda çok hareketlilik yaşanmasa da dolar ve euro ile doğru orantılı olarak hareket etmesinden dolayı, herhangi bir şekilde kurunda yaşanacak olan artış veya düşüş de doğrudan etkilemektedir. Kültürümüzde apayrı bir yeri olan ve döviz kurlarına karşılık vatandaşlarımızın daha çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın ile ilgili tüm bilgileri her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırlıyoruz. Özellikle son 1 kaç aydır dış mihrakların ekonomisi üzerine gerçekleştirmeye çalıştırdıkları operasyonlara karşılık çok sayıda vatandaşımız Başkan Erdoğan'ın da çağrısı üzerine dövizlerini bozdurup bunun yerine yatırım aracı olarak tercih etmişlerdir. Trendler listesinin ilk sıralarında kendine yer bulan ne kadar ? sorusunun yanıtına bu haberin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını sizler için listeledik...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları araştırmaları tüm yurtta devam ediyor. Özellikle gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını arayan vatandaşlarımız yine en doğru bilgileri derledik.

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? 9 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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