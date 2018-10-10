Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 10 Ekim

Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Toplumsal birliktelik, ortak hafıza kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altın son derece önemlidir. Düğünlerde olmazsa olmaz olan altın alışverişi karşılıklı olduğundan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı da sağlar. Gelin ve damada düğünlerde altın takılması büyük bir adettir bu durum da hem gram altına hem çeyrek altına olan talebi arttırmaktadır. Düğün mevsimlerinin sonuna geldiğimiz bu günlerde 10 Ekim çeyrek altın fiyatları konusundaki tüm detaylar, gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını hakkındaki tüm analizler haberimizde!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?