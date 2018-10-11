Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam gelişmesi geldi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili geri sayıma başladılar. Zam oranında belirleyici olacak unsur ise 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen enflasyon oranları olacak. Şuan da ek ödemelerde dahil bir şekilde en düşük emekli maaşı bin 21 lira 36 kuruş tutarındaydı. Peki yapılacak zam oranı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 12.3 milyon kişinin merak içinde beklediği maaşlarla ilgili tüm detayları Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM OLACAK?

Maaşlarda etkileyecek en önemli unsur enflasyon oranı olacak. 2018 yılının ikinci yarısında 6 aylık kısımda gerçekleşecek enflasyon oranına göre yapılacak zam tutarı belli olacak. Peki tahmin edilen zam oranı kaç? İşte yanıtı...