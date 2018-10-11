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maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi geldi! - En düşük ne kadar olacak?

ye son dakika müjdesi! Milyonlarca vatandaşın merak içinde beklediği Ocak ları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Daha önce Temmuz ayında aldıkları zam ile yüzleri gülen bireyler, iki bayramda aldıkları ikramiyelerle rahata kavuşmuşlardı. Şimdi önümüzde beklenen Ocak ayı artışları ile ilgili de araştırmaları başladı. üzerinden en çok arattığı konuların başında ' Emekliye ne kadar zam gelecek?' sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 09:55
Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam gelişmesi geldi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar Ocak ayında yapılacak ile ilgili geri sayıma başladılar. Zam oranında belirleyici olacak unsur ise 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen oranları olacak. Şuan da ek ödemelerde dahil bir şekilde en düşük bin 21 lira 36 kuruş tutarındaydı. Peki yapılacak zam oranı ile en düşük ne kadar olacak? 12.3 milyon kişinin merak içinde beklediği maaşlarla ilgili tüm detayları Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM OLACAK?

Maaşlarda etkileyecek en önemli unsur enflasyon oranı olacak. 2018 yılının ikinci yarısında 6 aylık kısımda gerçekleşecek enflasyon oranına göre yapılacak zam tutarı belli olacak. Peki tahmin edilen zam oranı kaç? İşte yanıtı...

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