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Komşular için dükkanlar gece de açık olacak

ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, 'ye alışveriş amacıyla gelen Bulgar ve Yunan lerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla dükkanların geç saatlere kadar açık kalması için çalışma yaptıklarını belirtti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 17:44
Komşular için dükkanlar gece de açık olacak

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yoğun şekilde gelen Yunan ve Bulgar lerin, hafta içinde de gelmeye başladığını söyledi.

"İTALYA'DA YAPILIYOR"

Sınır ötesi alışveriş hareketliliğinin ekonomiye olumlu etkisi olduğunun altını çizen Zıpkınkurt, " diye bir tabir var St. Petersburg'da, 'da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de 'Beyaz Geceler' diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00'ye kadar dükkanları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve 'nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. 'ye saat 03.00'e kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. ve Milano'da yapılıyor." diye konuştu.

"TİCARİ ANLAMDA EN ŞANSLI ŞEHİRLERDEN"

Edirne'de yaşayan herkesin turizme duyarlı davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, esnafın da Yunanca ve Bulgarca öğrenmesinin önemli olduğuna işaret etti. Borsası Başkanı Özay Öztürk de Edirne'nin ticari anlamda en şanslı şehirlerden olduğunu belirterek, "Bu şansımız sınırda olmamızdır. Her ne kadar maliyetler artsa da döviz dolayısıyla bu yabancılar için bir fırsat haline geldi. Bu avantajla birlikte Türkiye'deki ürünler onlara çok ucuz geliyor. Bu da ciddi anlamda talep yaratıyor. Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor ve onlara konfor alanı yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Zıpkınkurt, Öztürk, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ve Tarihi Bedesten Çarşısı Esnaf Başkanı Hakan Fındıklı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ekonomiye destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

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Komşular için dükkanlar gece de açık olacak
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