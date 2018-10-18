Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 18 Ekim

Altın fiyatları konusunda etkin bir fikir yürütülürse toplumumuzdaki ortak hafıza ve sosyal normların altın konusunda ne denli etkili olduğunu görürüz. Kültürü oluşturan faktörler ortak değerlerdir, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Yeni evlenen çiftlere altın takılması geleneği nesillerden beri devam eder ve bu gelenek karşılıklı alışveriş şeklinde olduğu için sosyal yardımlaşma ve sosyal birlikteliği de beraberinde getirir. Son dakika altın fiyatları hakkındaki detaylı tablomuz ve anlık değişimler haberimizde; işte 18 Ekim Perşembe altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BU SABAH NE KADAR OLDU?