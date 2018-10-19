Asgari ücret zammı bu yıl ne kadar kaç tl olacak? 2019 Asgari ücret zam haberi ile ilgili flaş gelişme

Asgari ücret zammı bu yıl ne kadar olacak? sorusu en çok aratılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. 6 milyonu aşkın çalışanın merakla beklediği bu haber ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Maaş artışlarında en önemli nokta enflasyon rakamları olacak. Aynı emekli zamlarında olduğu gibi bu yıl asgari ücret maaş artışında da 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı belirleyici olacak. Bu konunun netleşmesi Aralık ayını bulacak olsa da rakamlar şimdiden kendilerini başlatmaya başladılar. İşte tüm bilgiler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

Vatandaşların merak içinde araştırdığı konulardan olan Asgari ücret zammında belirleyici olan etken, enflasyon oranları olacak. Bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre yapılacak zam miktarı da belli olacak. Geçtiğimiz yıl yüzde 14.2 oranında olan zam oranının bu yıl 20-25 arası olması bekleniyor. Bu sayede asgari ücret 2000 lira civarında bir ücrette kendine yer bulabilir.

YÜZDE 20-25 ORANINDA OLABİLİR

Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon oranlarının yapılacak zam miktarına doğrudan etki etmesi bekleniyor. Durum böyle olursa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20-25 civarında olacak. Eğer yüzde 25 'lik zam miktarı gerçekleşirse asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.