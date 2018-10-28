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Son Dakika Haberi: fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı 28 Ekim

ile ilgili vatandaşların ilgisi ve aramaları son dakika hız kesmeden devam ediyor. Yatırım amaçlı çok tercih edilenlerin başında gelen ve fiyatlarında değişimler gözlenen gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları ile ilgili en güncel ve detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. 28 Ekim Pazar çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı fiyatları haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.10.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 09:46
Son Dakika Haberi: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları 28 Ekim

Döviz kurlarının inişli çıkışlı grafik sergilediği son zamanlarda ile ilgili son dakika araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların " ne kadar" sorusu üst sıralarda yer alıyor. Türk halkı için hem yatırım hem de hediyeleşmek için kullanılan ve önemli bir yere sahip olan altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları en güncel şekilde haberimizde.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları hem düğün ve nişan gibi törenlerde hediye etmek için hem de birikim yapmak için araştırılan konular arasında yer alır. Ülkemizde dolar ve euro gibi dövizlerden daha çok altın yatırımı yapılır.

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Son Dakika Haberi: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları 28 Ekim
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