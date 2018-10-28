Son Dakika Haberi: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları 28 Ekim

Döviz kurlarının inişli çıkışlı grafik sergilediği son zamanlarda altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların "Çeyrek altın ne kadar" sorusu üst sıralarda yer alıyor. Türk halkı için hem yatırım hem de hediyeleşmek için kullanılan ve önemli bir yere sahip olan altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları en güncel şekilde haberimizde.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları hem düğün ve nişan gibi törenlerde hediye etmek için hem de birikim yapmak için araştırılan konular arasında yer alır. Ülkemizde dolar ve euro gibi dövizlerden daha çok altın yatırımı yapılır.