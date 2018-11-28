Zabıtalara eğitim veriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la, kur bahanesiyle fiyat artıranları, stokçuları, ihracatı, Manisa Demirci'de başlayan yaşamını konuştuk...

Yeni sistemde oluşturulan Ticaret Bakanlığı'nın ilk bakanısınız... Bunun sizin için önemi nedir?

Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlığım konusunda gösterdiği teveccühten dolayı minnettarım. İnşallah bir kadın, bir iş kadını olarak yaptığımız çalışmalarla hem kendilerini onurlandıracağız hem de memleketimizin refahını elbirliği ile üst gelir düzeyine taşımak için çalışacağız. Şu anda ayaklarımız yere daha sağlam basıyor. Çok güzel işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın birleştirilmesinin ne gibi faydaları oldu?

Eski sistemde 1.5-2 ayda alacağımız bir kararı 15 dakikada alma imkânı buluyoruz. İç ticaret, dış ticaret ve gümrükler ayrılmaz bir bütün. Resmin tümüne bakıp bütüncül bir karar alıyoruz.

Bakanlığınızdan çok kısa bir süre sonra kur saldırısı nedeniyle hem iç hem de dış ticaretin kuralları değişti. Bu süreçte iş yaşamınızdaki tecrübeler kolaylık sağladı mı?

Serbest piyasa ekonomisine inanan bir insanım, sonuna kadar arkasındayım ve destekliyorum. Ancak, Anayasa'nın 167'nci maddesine göre piyasada rekabetin oluşmadığı durumlarda aksaklıkları gidermek de kamunun görevi. Biz bakanlık olarak bunu çok iyi yönettik, yerinde tespitler yaptık. Bu denetimler sayesinde piyasa stabilize oldu. Tüketiciyi de sisteme dahil ettik.

Yerel yönetimlerin zabıtalar kanalıyla denetimlerde kantarın kopuzunu kaçırdıkları eleştirisine ne diyorsunuz?

Elbette anormal fiyat artışlarını tespit etmek onların vazifesi. Ancak orada birtakım sıkıntılar yaşandı. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak zabıtaları eğitime aldık. Denetimlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim veriyoruz. Eğitimleri her ilde İl Ticaret Müdürlükleri'yle yaptığımız ortak çalışmalarla veriyoruz.







STOKÇULUK TAKİBİMİZDE

Son günlerde gözler stokçulara çevrildi...

Elbette, patates-soğanın stoklanarak satıldığını biliyoruz... Soğanda bir hastalık var bu doğru ama fiyatları manipüle etmek için soğan satışlarını durdurdular. Biz buna müsaade edemeyiz... Satışları tamamen durdurup, sadece stok yapılıyorsa burada art niyetli bir durum vardır. Böyle yapanlar takibimizde olacak.



ASKERİ DARBE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunu olan Ruhsar Pekcan, üniversitede kalıp akademik kariyer yapmak isterken, 12 Eylül 1980 darbesinden dolayı hayatının yönü değişmiş: "İhtilalden dolayı kadrolar 2 yıl donduruldu. 1981'de TSKB'ye girdim. Hocam 4-5 yıl kadromu tuttu, aradı beni geliyor musun diye... Ama ben özel sektörde yoluma devam ettim."



VİNCE ÇIKINCA 'MÜHENDİS' DEDİLER

TSKB'de çalışırken gördüğü bir gazete ilanıyla kariyerine yeni bir yol çizen Pekcan, şunları anlatıyor: "Elektrik mühendisi arandığı yazıyordu ve erkek olma şartı yoktu. Ben vince çıkana kadar teknisyenler beni elektrik mühendisi olarak görmedi. 70 metrelik vince çıkınca onların gözünde elektrik mühendisi oldum. 2005'e kadar orada çalıştım. Sonra kendi işimi kurdum."



AİLEM EĞİTİME ÖNEM VERİRDİ

Çocukluğundan itibaren çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Bakan Pekcan, "Çalışkan ve sorumluluklarımın bilincinde bir çocuktum" diyor. Bu nedenle bakanlıktaki yoğun tempoyu hiç yadırgamadığını anlatan Pekcan, şöyle konuşuyor: "Bana tek zor gelen ailemden uzak olmak. İki çocuğum var. Ancak ailem büyük destek veriyor, tempolu çalışmama alışıklar..." Gençlere çok çalışmalarını tavsiye ettiğini belirten Pekcan, "Ben Manisa Demirci'de doğdum, ilkokulu bitirince Üsküdar Kız Lisesi'ne yatılı olarak gönderildim. Sonra kız kardeşimi de yanıma getirdiler, birlikte okuyalım diye... Erkek kardeşimi Kabataş Lisesi'ne getirdiler. Ailem eğitime önem verirdi. Ben de çok çalıştım. Gençlere tavsiyem çok çalışmaları, yaptıkları işte iyi olmaları ve lider olmaları" diyor.



Ekimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıklamayı Allah'ın kendisine kısmet ettiğini söyleyen Pekcan, "170 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştireceğiz gibi görünüyor" diye konuştu.

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