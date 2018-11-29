Son dakika: Ekonomik güven endeksi yüzde 9,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında 67,5 iken, Kasım ayında yüzde 9,1 oranında artarak 73,7 oldu.

90,7 DEĞERİNE YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 değerine yükseldi. Kasım ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,6 değerine geriledi.