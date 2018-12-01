Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık gram çeyrek altın fiyatları...

Aralık ayına geldiğimiz bu günlerde altın fiyatları ne kadar? sorusu en çok aranan son dakika haberleri arasında kendine yer buluyor. Döviz kurlarında yaşanan düzgün ve sürekli düşüş vatandaşların ilgisinin de bu yöne kaymasına neden oldu. Dolar ve euro ile paralel bir şekilde ivme kazanan altın fiyatları ile ilgili araştırmalarda hız kesmeden devam ediyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yer tutan ve vatandaşlarımız tarafından daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Aralık Pazar gününü evde geçiren bireyler diğer bir yandan altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu güzel pazar gününde en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak biz sizler için hazırladık. İşte detaylar...