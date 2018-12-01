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Son dakika: bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık gram fiyatları...

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde kurlarında yaşanan hareketlilik altını da vurmuş durumda, birçok vatandaş yaşanan bu hareketlilikten dolayı araştırmalar yapmayı sürdürüyorlar. Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde, yaşanan değişkenlikler ile ilgili tüm gelişmeleri an be an bu başlık altından takip edebilirsiniz. 2 Aralık Pazar Gram, yarım, tam, Cumhuriyet, fiyatları ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 2.12.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 14:36
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık gram çeyrek altın fiyatları...

Aralık ayına geldiğimiz bu günlerde altın fiyatları ne kadar? sorusu en çok aranan son dakika haberleri arasında kendine yer buluyor. Döviz kurlarında yaşanan düzgün ve sürekli düşüş vatandaşların ilgisinin de bu yöne kaymasına neden oldu. Dolar ve euro ile paralel bir şekilde ivme kazanan altın fiyatları ile ilgili araştırmalarda hız kesmeden devam ediyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yer tutan ve vatandaşlarımız tarafından daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Aralık Pazar gününü evde geçiren bireyler diğer bir yandan altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu güzel pazar gününde en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak biz sizler için hazırladık. İşte detaylar...

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık gram çeyrek altın fiyatları...
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