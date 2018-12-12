Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık altın fiyatları

12 Aralık Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Toplumun ortak alışkanlıkları, normları kültürü oluşturur. Bizim milletimizin kültüründe de altın son derece hassas bir noktadadır, düğün, nişan, sünnet ve nikah gibi törenlerde muhakkak altın armağan edilir bu durum karşılıklı alışveriş şeklinde olduğundan sosyal yardımlaşma ve birlikteliği de arttırır. Altın fiyatları bugün ne kadar?

Aynı şekilde birikim ve yatırım alanında da ilk tercih altındır, evlerde biriktirilen yatırımların çoğu altındır.

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? (12 Aralık)

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türü gram altındır. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 214,34 TL'den alınan gram altın 214,36 TL'den satılıyor.