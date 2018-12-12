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bugün ne kadar oldu? 12 Aralık altın fiyatları

Kapalıçarşı'da yaşanan son dakika gelişmeleri konusunda da değişimlerin yaşanmasına neden oluyor. Ülkemizdeki sosyokültürel alışkanlıklar nedeniyle vatandaşlar hemen hergün arama motoru Google üzerinden altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak hazırladığımız özel içeriğimizde 12 Aralık Çarşamba altın fiyatları hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:51
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık altın fiyatları

12 Aralık Çarşamba ne kadar? Toplumun ortak alışkanlıkları, normları kültürü oluşturur. Bizim milletimizin kültüründe de altın son derece hassas bir noktadadır, düğün, nişan, sünnet ve nikah gibi törenlerde muhakkak altın armağan edilir bu durum karşılıklı alışveriş şeklinde olduğundan sosyal yardımlaşma ve birlikteliği de arttırır. Altın fiyatları bugün ne kadar?

Aynı şekilde birikim ve yatırım alanında da ilk tercih altındır, evlerde biriktirilen yatırımların çoğu altındır.

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? (12 Aralık)

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türü gram altındır. fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 214,34 TL'den alınan gram altın 214,36 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık altın fiyatları
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