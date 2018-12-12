Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Düğünlerde kullanılmasının haricinde bir numaralı yatırım aracı olarak da kullanılır. Özellikle son dönemlerde altına olan rağbet azalmış durumda bulunsa da hala oldukça aratılan konular arasında yer alıyor. Ülkemiz bireyleri tarafından dolar ve euronun aksine daha çok benimsenir.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen türler arasında ilk sırada gelir. Bunun başlıca nedeni ise, hem diğer altın fiyatlarının oldukça yüksek fiyatlarda olması, hem de hediyeleşme için çeyrekten sonra en uygun fiyata sahip olması gram altını tercih edilen bir tür yapıyor. Gram altın, bu sabah saatlerinde 214,37 liradan alınırken, 214,41 liradan satılıyor.