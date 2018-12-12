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haberi: bugün ne kadar oldu? gram ve fiyatları burada!

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde piyasaların durulması ile birlikte, altın fiyatlarında yaz boyunca yaşanılan hareketlilik bugünlerde durgunlaşmış durumda. Ancak yine de yapılan araştırmalar azımsanmayacak derecede fazladır. Düğün sezonlarının kapanması bu konuya olan rağbeti azaltsa da, ancak hala günlerde ve yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Peki, gram, yarım, tam, fiyatları ne kadar? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 09:18
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Düğünlerde kullanılmasının haricinde bir numaralı yatırım aracı olarak da kullanılır. Özellikle son dönemlerde altına olan rağbet azalmış durumda bulunsa da hala oldukça aratılan konular arasında yer alıyor. Ülkemiz bireyleri tarafından dolar ve euronun aksine daha çok benimsenir.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen türler arasında ilk sırada gelir. Bunun başlıca nedeni ise, hem diğer altın fiyatlarının oldukça yüksek fiyatlarda olması, hem de hediyeleşme için çeyrekten sonra en uygun fiyata sahip olması gram altını tercih edilen bir tür yapıyor. Gram altın, bu sabah saatlerinde 214,37 liradan alınırken, 214,41 liradan satılıyor.

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları burada!
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