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ve zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2019 Asgari Geçim İndirimi ile ilgili tüm haberler!

Tespit Komisyonu’nun ikinci kez toplanmasının ardından milyonlarca çalışan konu ile ilgili son haberleri yakından takip etmeye başladı. 2019 Ocak ayında verilecek olan zammı belirlemek için toplanan komisyona katılan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, önemli açıklamalar yaptı. Öte yandan Asgari Ücret zammının yanı sıra Asgari Geçim İndirimi () ne kadar olacak sorusunun yanıtı da merak konusu. Peki 2019’da Asgari Ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte yaşanan gelişmelerin tamamı...

Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 11:43
Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2019 Asgari Geçim İndirimi ile ilgili tüm haberler!

Tespit Komisyonu, 2019 Ocak ayında verilecek olan zammı belirlemek amacıyla dün ikinci kez toplandı. Birçok kişinin yakından takip ettiği toplantı sonrası ortaya çıkacak gelişmeler de merak konusuydu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, komisyonda önemli açıklamalar yaptı. Peki, 2019 Ocak ayında Asgari Ücret ve zammı ne kadar kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı son dakika gelişmelerine çevrildi. Asgari Ücret ve AGİ zammı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci kez toplanmasının ardından yaşanan tüm gelişmeler şöyle;

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Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2019 Asgari Geçim İndirimi ile ilgili tüm haberler!
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