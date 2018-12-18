Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2019 Asgari Geçim İndirimi ile ilgili tüm haberler!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 Ocak ayında verilecek olan zammı belirlemek amacıyla dün ikinci kez toplandı. Birçok kişinin yakından takip ettiği toplantı sonrası ortaya çıkacak gelişmeler de merak konusuydu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, komisyonda önemli açıklamalar yaptı. Peki, 2019 Ocak ayında Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı son dakika gelişmelerine çevrildi. Asgari Ücret ve AGİ zammı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci kez toplanmasının ardından yaşanan tüm gelişmeler şöyle;