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ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2019 AGİ ve asgari ücret için kritik rakamlar açıklandı!

Milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği zammı konusunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde bilindiği gibi 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan birey var; bu bireyler asgari ücret ve AGİ zammı 2019'da ne kadar kaç TL olacak? sorusunun cevabını büyük bir ilgiyle araştırıyor. Asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı. Bu toplantı da kilit önem taşıyan TÜİK verileri de paylaşıldı. 2019'da Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 09:27
Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2019 AGİ ve asgari ücret için kritik rakamlar açıklandı!

Büyük bir ilgiyle araştırılan yeni yıl Ocak asgari ücrete ve AGİ zammı için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz. 2019 asgari ücretin belirlenmesinde büyük rol oynayan Türkiye İstatistik Kurumu verileri de Tespit Komisyonu'nda paylaşıldı. Toplantıdan çıkacak sonucu bütün Türkiye merakla bekliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? konusunda son dakika gelişmeleri burada... 2019 Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü kez toplanmasıyla birlikte asgari ücret zammı konusunda önemli gelişmeler yaşandı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler şu şekilde...

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