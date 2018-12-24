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: bugün ne kadar? Gram tam ve fiyatları 25 Aralık

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde inişli çıkışlı bir grafik sergilese de genel yapıyla baktığımız da 4-5 ay öncesine göre adeta çakılmış durumda bulunan altın, vatandaşların gün içinde en çok arattığı konuların başında geliyor. Kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Peki 25 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 08:02
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 25 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle fiyatlarda yaşanan değişikliklerin olduğu dönemlerde bireylerin araştırma kapasitesi adeta iki katına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı önlenemez çıkışın yavaş yavaş çakılması ile dip seviyeyi gören altın, birçok kişi tarafından da yatırım aracı olarak kullanılıyor. Öyle ki bireyler, ellerinde bulunan veya hediye etmek için alma hazırlığında olduğundan dolayı altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu oldukça sık aratıyorlar. 25 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve uzman tahminlerini bu başlık altından bulabilirsiniz. İşte 25 Aralık güncel altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 25 Aralık
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