HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak 2019 yılının müjdelerini paylaştı

Bakan Albayrak 2019 yılının müjdelerini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı , "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 15:17
Bakan Albayrak 2019 yılının müjdelerini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz." dedi.

MİLLETİMİZE, EKONOMİMİZE HAYIRLI - UĞURLU OLSUN

Bakan Albayrak mesajında, "Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı, Doğalgaz ve elektriğe indirim geliyor!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak 2019 yılının müjdelerini paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN