Bakan Albayrak 2019 yılının müjdelerini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz." dedi.
MİLLETİMİZE, EKONOMİMİZE HAYIRLI - UĞURLU OLSUN
Bakan Albayrak mesajında, "Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Aralık 2018
Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/0C07DgbUL5