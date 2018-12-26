Çalışan enflasyona ezdirilmedi 2.020 TL

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca asgari ücretli yeni yıla müjdeli haberle giriyor. 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret 2019 için yüzde 26.05 artışla brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 liraya çıktı. Böylece asgari ücrette 417 lira artış yapılmış oldu. Asgari ücret artışı yüzde olarak son 12 yıldaki en yüksek ikinci artış oldu. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 TL olan asgari ücret, son 17 yılda yaklaşık 11 kat artmış oldu.Artış oranı Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon hedefi olan yüzde 20.8'in de üstünde gerçekleşmiş oldu. Asgari ücretteki bu artışla birlikte 20 milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi de (AGİ) arttı. Buna göre 2019'da en düşük AGİ 191.85 lira, en yüksek de 326.15 lira oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararın oybirliğiyle alındığını belirterek, "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret" dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "İşverenler olarak ülkemizin büyümesini desteklemeye, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.2018'DE 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Özel sektör işverenlerine asgari ücretle çalıştırdığı kişi başına kamu tarafından ödenen 100 TL tutarındaki teşvik 2016 ve 2017 yıllarındaki uygulamanın ardından 2018 yılının ilk dokuz aylık dönemine de uzatılmıştı. Ayrıca, 2019 ve 2020 yılarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.Asgarı ücretin 2 bin 20 TL olarak belirlenmesi üzerine kriz lobisi iş dünyasının yükü üzerinden felaket tellallığı yapmaya çalışırken, buna en etkili cevabı yine iş insanları verdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir" dedi.Kaan, asgari ücretin işverene maliyeti konusunda sağlanan desteklerin 2019'da devam edecek olmasının yüklerini hafifleteceğini söyledi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, mevcut şartlar içerisinde işçinin enflasyona karşı kayıplarının giderilmiş olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019'da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamasının da çok önemli bir müjde olduğunu kaydetti. Avdagiç, "Hem emekçi mağdur edilmemeli, hem de işveren işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır" dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise, asgari ücret rakamını olumlu karşıladığını belirterek, "2019'da asgari ücret desteğinin 12 ay olarak devam edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.